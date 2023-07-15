Polis kaynağı araştırıyor

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri, Girne’de gerçekleştirdiği Karanlık Yol Operasyonu’nda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma devam ediyor. Tasarrufunda 400 gram hintkeneviri, 8 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler ve nakit para ele geçirilen Mehmet Yıldırım ile suçla bağlantılı tutuklanan Hasan Çalışkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olguları yeniden aktararak, ek tutuklama talep etti.

Polis, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girne’de Karanlık Yol Operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine Yeni Liman’da pusuya yattıklarını açıkladı. Polis memuru, bir süre sonra Hasan Çalışkan isimli zanlının olay yerine geldiğini ve hemen gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak uyuşturucu madde bulunmadığını ifade etti. Olay yerinde sorgulanan Çalışkan’ın uyuşturucu almak için Yeni Liman’a geldiğini itiraf ettiğini belirten polis, bir süre sonra Mehmet Yıldırım’ın da motosikletle operasyon alanına geldiğini ifade etti. Polis, ekipleri fark eden zanlının motorunu bırakarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi. Polis memuru, yakalanan zanlının sırt çantasında 400 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, bir adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü ve 6 adet cam pipo bulunduğunu açıkladı.

Uyuşturucu gelirine el konuldu

Polis, ayrıca uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Sterlin nakit para da bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlıların evlerinde de arama yapıldığını belirten polis, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydeden polis, sonuçların beklendiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıların bağlantılarının ve 2 tür maddeyi nereden ve nasıl temin ettiklerini araştırdıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların cep telefon dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.