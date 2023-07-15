Ortak adım

Özlem ÇİMENDAL

Başbakan Ünal Üstel’in beklenmedik bir şekilde gerçekleşen Ankara ziyaretinde, Türkiye’den kablo ile elektrik projesinin yanı sıra Gazimağusa Limanının özelleştirmesi konusunda ileri adımların atılması kararlaştırıldı. Kablo ile elektriğin adaya en hızlı bir şekilde gelmesi üzerinde durulurken, yaklaşık 5 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulduğu, bu sürede elektrik üretiminin Kıb-Tek ile AKSA tarafından yürütüleceği ifade ediliyor.

Gazimağusa Limanının, Avrupa Birliği standartlarında hizmet verebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğu belirtilirken, bu sorunun ‘Yap-İşlet-Devret modeliyle aşılabileceği, o yüzden özelleştirme kapsamına alınması gerektiği konusunda ortak görüş bulunduğu kaydedildi. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da dün yaptığı açıklamada limanın özelleştirilmesi konusunu gündeme getirdi.

Gündoğdu: Mevcut liman yeterli

Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Diyalog’a yaptığı açıklamada Gazimağusa Limanının birçok kolunun şu anda özelleşmiş durumda olduğunu belirterek; tersane ve vinç hizmetlerinin özel sektör olarak limanda hizmet verdiğini söyledi.

Gündoğdu, limanın tarihi dokusu nedeniyle çok fazla bir müdahaleye ihtiyaç duymayacağını dile getirdi. Gündoğdu, “Bu da demek oluyor ki yenilenmesi için çok fazla bir paraya ihtiyaç olmayacak” dedi. Gündoğdu, limanın teknolojik olarak yenilenmesinin ise bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Gündoğdu ayrıca limanın tanınmış bir liman olmadıktan sonra yeniden inşasının da bir anlam ifade etmeyeceğine dikkat çekerek “Biz ambargolarla çok uğraşıyoruz. Gemiler yine eskisi gibi ya isimlerini silerek ya ceza ve yüksek navlun ücreti ödeyerek gelecek yeni limana da” dedi.

Gazimağusa Limanının bin 100 metre rıhtımı olduğunu söyleyen Gündoğdu, 600 civarında insanın burada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Gündoğdu, limanın bu haliyle bile 50 yıl daha yeni bir liman olmaksızın yeterli olacağını vurguladı.

Gündoğdu, limanın yenilenmesi veya özelleştirilmesi bağlamında da öncelikli olarak paydaşlarla yola çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Gündoğdu, limanın uluslararası bir ihale ile doğru olmayan bir firmaya verilmesi halinde ise KKTC’nin yeni sıkıntılarla baş başa kalabileceğine de dikkat çekti.

Feyzioğlu: Çalışmalar başladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Gazimağusa Limanının artık yolcu ve yük taşımacılığı açısından hizmet veremez bir duruma geldiğine işaret ederek, özelleştirme modeli ile Gazimağusa Limanı’nın yenileneceğini kaydetti. Feyzioğlu, Gazimağusa Limanının çağdaş bir modelle, kamu kaynakları harcanmadan ve şeffaf bir şekilde “yap-işlet-devret” modeli ile özelleştirilmesi gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, bunun çalışmasının başladığını ifade ederek, hem Türkiye hem de KKTC kanadında bu yönde siyasi kararın verildiğini kaydetti.

Mevcudun yanı sıra Gazimağusa’ya yeni bir limanın yapılmasının da planları arasında olduğunu açıklayan Feyzioğlu, yeni limanın tam yerinin uzmanların görüşü doğrultusunda belirleneceğini belirtti. Büyükelçi Feyzioğlu, “KKTC’ye bir Mağusa Limanı daha kazandıracağız” dedi.