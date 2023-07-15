Balistik inceleme sürüyor

Suna ERDEN

Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Yiğit Balaç hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’nin Tekirdağ ilinden 6 Temmuz 2023 tarihinde ülkeye gelen zanlının olayda kullandığı silahı nereden temin ettiği araştırılıyor.

Zanlı hakkında 7 gün ek süre talep edilirken, olayda kullandığı silahın balistik incelemeye gönderildiği ancak sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 11 Temmuz saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, avukat Seyhan Yıldırım’ın ofisine giden zanlının, belinden çıkardığı silahla iki el ateş açtığını anlattı.

Polis, açılan ateş sonucu Yıldırım’ın sol diz altından yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Polis, olaydan sonra koşarak Türk Mahallesi civarına kaçan zanlının bölgedeki boş ve yıkık bir eve silahını atarak, Ercan Havaalanı’na gittiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan’da yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının gösterimi ile olayda kullanılan 9 mm silahın atıldığı yerde bulunarak, emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu beyanların araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme hakkında “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve vahim zarar” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.