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Polisi yordu

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Trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan Aderinsola 19 gün sonra yakalandı

Polisi yordu
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Trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan ve 25 Haziran’dan beridir aranan Aderinsola Daniel Sontan, 19 sonra tutuklandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran’da Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 21-22’inci kilometreleri arasında, harnup fabrikası çemberi yanında trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp ayrılan ve aranmakta olan ZRD 846 plakalı araç sürücüsü Aderinsola Daniel Sontan (E-30),dün  tespit edilerek tutuklandı. 

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