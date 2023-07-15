Ayakkabılar kül oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün depo olarak kullanılan ve içerisinde eşya olan dükkanda çıkan yangın zarara neden oldu. Yangında satışa sunulmak için bekletilen eşyalar küle döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında, Şht. Özdil Nami Sokak üzerinde bulunan Orhan Hatun’un kullanımındaki depo-dükkân içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, depo içerisinde bulunan 150 adet seyyar çamaşır askı teli, 50 adet ütü masası, bin 500 çift ayakkabı, klima iç ve dış ünitesi, sende katını oluşturan profil demirler ve ahşap kaplaması, dükkanın alüminyum kapı ve pencere camları yanarak, zarar gördü.

Gaziköy ve Mormenekşe'de yangın çıktı

Öte yandan Gaziköy'de kısa devre yapan vantilatör, Mormenekşe’de kaynak makinesinden atılan kıvılcımlar yangına neden oldu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün öğlen saatlerinde, Gaziköy’de Miroğlu Sokak üzerinde bulunan Cemali Çürük’e ait evde, muhtemelen çalışır durumda olan vantilatörün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; yatak, vantilatör, dolap, buzdolabı, dondurma dolabı, 4 adet tekli koltuk, bir adet üçlü koltuk, 2 ahşap pencere ve 2 ahşap kapı zarar gördü.

Ağaçlar zarar gördü

Öte yandan, önceki gün saat 11.30 sıralarında Mormenekşe’de de yangın çıktı. R.M.(E-46) kullanımındaki kaynak makinesi ile önleyici tedbir almayı ihmal ederek kaynak işi yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımların kuru otların tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 12 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif ağaç ve sulama lastikleri yandı, R.M. tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023, 09:51