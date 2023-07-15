Herkesi korkuttu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de sabaha karşı bir evin bahçesine duvarına çarpan 27 yaşındaki Nijeryalı sürücü paniğe neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah saat 5.45 sıralarında Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza, Oladimeji’nin yönetimindeki SC 081 plakalı aracı ile süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarpmasıyla gerçekleşti. Araçta sıkışan ve itfaiye ile sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Oladimeji’nin kaldırıldığı hastanede sol ayağında kırık teşhisi konuldu.

Oladimeji’nin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Aracın çarptığı yaya hastanelik oldu

Öte yandan Girne’de meydana gelen bir başka kazada yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah 00.15 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Mami Discount isimli market önlerinde Murat Çakan (E-35), yönetimindeki ZLC 441 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu o sırada yolu yaya olarak geçen Sevgi Bayoğlu’na (K-59) çarptı. Kazada yaralanan Sevgi Bayoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da ise dün sabah saat 03.20 sıralarında, Cesur Dinç (E-35), yönetimindeki ST 858 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İstanbul Perde önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan UG 079 plakalı salon araca çarptıktan sonra yol içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 172 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bildirilen sürücü tutuklandı.