Kırmızı Bültenle aranıyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti davası sürüyor. Cinayetin Türkiye ayağında tutuklu bulunan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Ender Yıldız ve Abdürrahim Çelik, dün İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ilk olarak Falyalı cinayetiyle ilgili aranan Cemil Önal hakkında Kırmızı Bültenle arama kararı çıkartıldığı dile getirildi.

Duruşmada sanıkları 7 avukat temsil ederken, savunma makamı cinayetle ilgili KKTC’deki belge ve bilgilerin geçersiz olduğunu iddia etti.

Savunma, KKTC polisinin delil yerleştirme işlemiyle sahte bir kurgu yarattığını, bu nedenle soruşturmayı yürüten ekipler hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada, tutuklu kişilerin tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verilirken, dava 12 Ekim 2023 saat 10.00’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.