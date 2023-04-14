Resesyon endişesi coşkuyu söndürdü

Küresel piyasalarda ABD ekonomisi ve Fed'e yönelik beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. ABD'de mart ayı enflasyonunun yüzde 5 ile beklentilerin altında kalması Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisini yükselttiği için olumlu karşılandı. Ancak mart toplantısına ilişkin Fed tutanaklarında, Fed yetkililerinin sene sonuna doğru hafif bir resesyon olabileceğini beklemesi enflasyon coşkusunu söndürdü. Küresel borsalarda yön arayışı devam ederken Borsa İstanbul'da BIST 100 dünü düşüşle tamamlasa da bu hafta yurtdışı borsalarından iyi bir performans gösterdi. Buna karşılık enflasyon verisi sonrası dolar küresel olarak değer kaybederken Dolar/TL'deki yükseliş sürdü. Altının ons fiyatı belirsizliklerin etkisiyle 2047 dolara çıktı.

ABD'de açıklanan enflasyon verisi piyasalarda coşkuyla karşılanırken, Fed tutanakları sonrası resesyon endişeleri yükseldi. Bu da fiyatlamalarda karışık bir seyir izlenmesine sebep oldu.

Açıklanan verilere göre ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile yüzde 5.2'lik beklentinin altında kaldı. Şubatta enflasyon yüzde 6 olarak açıklanmıştı. Bugün de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklandı. ÜFE Mart'ta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak üç hafta sonra ilk kez arttı.

Söz konusu veriler Fed'in faiz kararında belirleyici olduğu için dikkatle takip edildi. Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla 3 Mayıs'ta Fed'in faizi sabit bırakma ihtimalinin yükseldiği fiyatlanmaya başladı. Ancak analistler veriyle beraber asıl olarak mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelse bile bunun artık bu yılki son faiz artırımı olacağına artık kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Resesyon endişesi

ABD'de önceki gün sadece enflasyon verileri değil Fed tutanakları da yayımlandı. Mart ayında 25 baz puanlık artırıma gidilen toplantıya ilişkin tutanaklarda Fed yetkililerinin daha bu ayki veriler açıklanmadan faiz artırımlarına ara vermeyi değerlendirdiği görüldü. Bu ilk anda piyasalar açısından iyi görünse de Fed yetkililerini ara vermeyi düşünmeye iten ana nedenin enflasyondaki düşüş değil yaşanan bankacılık krizinin tetikleyeceği 'hafif resesyona' dair endişeler olması küresel piyasalarda korkuyu yükseltti.

Borsa ve emtia fiyatlamalarında bir yandan Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisi diğer yandan ise ABD'de yıl sonuna doğru beklenen resesyon aynı anda etkili oluyor.



Filipin Pesosu ve TL negatif ayrıştı

Dolar küresel olarak değer kaybetse de yurtiçinde bu hafta şu ana kadar dolar/TL'de yükseliş yaşandı. Geçen haftayı 19.25'ten tamamlayan dolar/TL bugün 19.33'ü aştı. Dünden bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin neredeyse tamamı dolar karşısında değer kazanırken, Türk Lirası ve Filipin Pesosu negatif ayrışan para birimleri oldu. Analistler, TL'yi baskılayan siyasi risklerin yanında yurtiçinde açıklanan verilerin de kurda yükselişe katkıda bulunduğunu belirtiyor.

