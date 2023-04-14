Devamı gelecek

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Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen ilaçların listesini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda bazı ilaçların ülkeye geldiğini açıklayarak, gelen ilaçların neler olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon ilaçları, reflü ilaçları, kolesterol ilaçları, antiseptikler ve dezenfektanlar, antibiyotikler, analjezikler, kalp ilaçları, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, diyabet ilaçları, epilepsi ilaçları, antihelmintik ilaçlar, anestezikler, nöroleptik ilaçlar, kortikosteroid ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar, psikostimulanların geldiğini açıkladı.
Açıklamada, “İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir” denilerek, dün gelen ilaçların listesi paylaşıldı.

Ülkeye gelen ilaçlar şunlar
Amlokard 5mg 30tb    Kalp Damar Sistemi
Antepsin 1g 250mL susp    Peptik Ülser Ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları
Ator 10mg 30tb     Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar
Ator 20mg 30tb     Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar
Batikanol 100mL    Antiseptikler Ve Dezenfektanlar
Cilapem 500mg amp    Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller
Clariscan 15mL flk     Magnetıc Resonance Imagıng Contrast Medıa
Coraspin 100mg 30tb    Analjezikler 
Digoxin 0,25mg 50tb    Kalp İlaçları
Diltizem 90mg 48tb     Kalp Damar Sistemi
Epilepkin 400mg/4mL IV    Antiepileptikler
Forsteo colter 2,4mL    Kalsiyum Metabolizması
Jardiance 10mg 30tb    Antidiyabetik İlaçlar
Kapril 25mg 48tb    Kalp Damar Sistemi
Kontil srp    Antihelmintikler
Lidofast 20x2ml ampül    Lokal Anestetikler
Lithuril 300mg 100caps     Antipsikotikler
Maxicaine fort 80mg/2mL+0,02mg    Lokal Anestezikler
Meticure 20mg    Sistemik Kortikosteroidler
Perge 75mg 56caps    Antiepileptikler
Pradaxa 110mg 60 kapsül    Antitrombotikler
Pradaxa 150mg 60 kapsül    Antitrombotikler
Propofol-PF %1 IV    Genel Anestezikler
Rivotril 2mg tb     Antiepileptikler
Sabril 500mg tb     Antiepileptikler
Vancomax 1000mg 1flk    Sistemik Antibakteriyeller
Vancomax 500mg 1flk    Sistemik Antibakteriyeller
Medikinet 10mg kapsül     Psikostimülanlar
Medikinet 20mg kapsül     Psikostimülanlar
Medikinet 30mg kapsül     Psikostimülanlar
Medikinet 40mg kapsül     Psikostimülanlar 

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