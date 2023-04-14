Devamı gelecek

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda bazı ilaçların ülkeye geldiğini açıklayarak, gelen ilaçların neler olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon ilaçları, reflü ilaçları, kolesterol ilaçları, antiseptikler ve dezenfektanlar, antibiyotikler, analjezikler, kalp ilaçları, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, diyabet ilaçları, epilepsi ilaçları, antihelmintik ilaçlar, anestezikler, nöroleptik ilaçlar, kortikosteroid ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar, psikostimulanların geldiğini açıkladı.

Açıklamada, “İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir” denilerek, dün gelen ilaçların listesi paylaşıldı.

Ülkeye gelen ilaçlar şunlar

Amlokard 5mg 30tb Kalp Damar Sistemi

Antepsin 1g 250mL susp Peptik Ülser Ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları

Ator 10mg 30tb Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar

Ator 20mg 30tb Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar

Batikanol 100mL Antiseptikler Ve Dezenfektanlar

Cilapem 500mg amp Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller

Clariscan 15mL flk Magnetıc Resonance Imagıng Contrast Medıa

Coraspin 100mg 30tb Analjezikler

Digoxin 0,25mg 50tb Kalp İlaçları

Diltizem 90mg 48tb Kalp Damar Sistemi

Epilepkin 400mg/4mL IV Antiepileptikler

Forsteo colter 2,4mL Kalsiyum Metabolizması

Jardiance 10mg 30tb Antidiyabetik İlaçlar

Kapril 25mg 48tb Kalp Damar Sistemi

Kontil srp Antihelmintikler

Lidofast 20x2ml ampül Lokal Anestetikler

Lithuril 300mg 100caps Antipsikotikler

Maxicaine fort 80mg/2mL+0,02mg Lokal Anestezikler

Meticure 20mg Sistemik Kortikosteroidler

Perge 75mg 56caps Antiepileptikler

Pradaxa 110mg 60 kapsül Antitrombotikler

Pradaxa 150mg 60 kapsül Antitrombotikler

Propofol-PF %1 IV Genel Anestezikler

Rivotril 2mg tb Antiepileptikler

Sabril 500mg tb Antiepileptikler

Vancomax 1000mg 1flk Sistemik Antibakteriyeller

Vancomax 500mg 1flk Sistemik Antibakteriyeller

Medikinet 10mg kapsül Psikostimülanlar

Medikinet 20mg kapsül Psikostimülanlar

Medikinet 30mg kapsül Psikostimülanlar

Medikinet 40mg kapsül Psikostimülanlar