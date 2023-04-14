Ortak akıl önerildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası, önümüzdeki hafta, “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” emirnamesinin kaldırılmasına benzer bir hamle ile yeni bir kargaşa yaratılmaya çalışılacağı yönünde duyum olduğunu belirterek, bilimin, ortak aklın ve hukukun karşısında atılacak her adıma karşı çıkacağını vurguladı.

Açıklamada, siyasi iradenin devletin bütün kesimlerine eşit uzaklıkta durması gerekirken, kimi kesimlere daha yakın olması ve kapalı kapılar ardında bu kesimlerle tasarlanan hamlelerin tekrar tekrar halkın karşısına sürülmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, aylardır, önce Birlik Yasası’nda, ardından da İmar Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin ortak akıl, bilim ve hukuk zeminine çekilebilmesi için mücadele verildiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Çünkü, siyasi irade, her iki yasanın da geri çekileceğine ilişkin Meclis kürsüsünden sözler vermesine karşın, sadece İmar Yasası değişikliğini geri çekti. KTMMOB Yasa Önerisi hala Meclis Komitesi gündeminde duruyor.

Bilimin sesine kulak vereceğini iddia edenler, başka hesaplar için bilimsel aklın dışında hareket ediyorlar. Bu tutum nedeniyle, bünyesinde 15 yetkili meslek odası barındıran ve 60’lı yıllardan bu yana kamu yararı için topluma hizmet eden KTMMOB ve bağlı odalarının, idare ve siyaset kurumu ile ilişkilerinin soğumasına neden oluyorlar.”

Şehir Plancılar Odası'nın sürecin başından bu yana, İmar Yasası değişikliğinin elzem olduğunu ancak bunun, konunun uzmanları ve paydaşlarının dışlanmadan yapılması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, İmar Yasası değişikliği için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların hafife alınmaması gerektiği, hedefin, sadece sesi yüksek, güçlü, küçük bir zümrenin çıkarlarını tatmin edecek, onların işlerini kolaylaştıracak değişiklikler olmaması gerektiği kaydedildi.

“Yanlış hesaplar yapılıyor”

Açıklamada, ülkede güvenli olmayan bazı bölgelerdeki konut stokunun iyileştirilmesi niyeti ile çözüm olarak görülen kentsel dönüşüm konusunda da yine bilimsellikten uzak yanlış hesaplar yapıldığı vurgulanarak, bu konuda ihtiyacın ne olduğu, ne kadar olduğu, nerede olduğu değerlendirmesi yapılmaksızın adımlar atıldığına işaret edildi.

15 meslek odası, binlerce üyesi ile alanında uzman şehir plancılarını, kentsel tasarımcıları, mimarları, peyzajcıları ve mühendisleri bünyesinde bulunduran KTMMOB’den yararlanmak varken, çözümüm ülke dışında aranması eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Üstelik, İmar Yasası değişikliği çalışmalarında olduğu gibi sadece inşaat sektörünün temsilcileri ile iş birliği yapılarak. Siyasi iradenin devletin bütün kesimlerine eşit uzaklıkta durması gerekirken, kimi kesimlere daha yakın olması ve kapalı kapılar ardında bu kesimlerle tasarlanan hamlelerin tekrar tekrar halkın karşısına sürülmesi kabul edilemez.

Ancak öte yandan bilinmesini isteriz ki, idarenin, siyaset kurumunun ya da onların desteği ile belirli çıkar çevrelerinin, kentlerin geleceğini karartabilecek, kentli haklarını ihlal edecek, hukuka, kamu yararına, ortak akla ve bilimi aykırı her türlü hamlenin ve girişimin karşısında olacağız!”