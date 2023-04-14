Her şey planlı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’nda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Açıklamaya göre, görüşmede Bakan Ataoğlu’na milletvekili Ahmet Savaşan, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay eşlik etti.

Bakan Ataoğlu, deprem sonrasında turizm sektöründe tedirginlik yaşandığını, fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile 2023 yılının bir kayıp yaşanmadan planlandığı gibi geçirileceğini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtımların 1 ay daha sürmesi için Bakan Ersoy’un talimat verdiğini de ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki süreçte daha fazla tanıtım videosu ve daha fazla pazarlama faaliyetini TGA aracılığı ile sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni havalimanının açılmasının ardından ülkeye daha fazla tur operatörü yönlendirmek için Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek vereceğini de söyleyen Ataoğlu, 2023 yılının hedeflerin üstünde tamamlanacağını dile getirdi.

Kültür alanındaki projeler hakkında da konuşulduğunu ifade eden Ataoğlu, gerek TÜRKSOY, gerekse iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerin artması için ortak planlamalar yapıldığını söyledi.

Bakan Ataoğlu ayrıca, EMİTT Fuarı’na KKTC’den katılan birçok acente, otelci ve turizm paydaşlarının stantlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023, 09:27