Ülke sizden hizmet bekliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törende yaptığı konuşmada, bütün öğrencileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin dört yıl boyunca öğrendiği bilgilerin, gelecekte onlar için önemli bir zemin teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin ileride KKTC’ye çok büyük hizmetler vereceğine olan inancını ifade ederek, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ülke olarak zor süreçlerden geçildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden canları anarak, onların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Tatar, “Sizin başarılı birer birey olacağınızdan kimsenin şüphesi yoktur. Size olan güvenimiz tamdır. Devletimiz, cumhuriyetimiz ve aileleriniz adına size diyorum ki; ileride başarıdan başarıya koşarken milli kimlik ve kültürümüzle ülkemize hizmet etmeniz, sizden beklentimdir. Bütün mezunlarımızı yürekten tebrik ederim” dedi.

Tatar, ÖZEV yılsonu müsamerelerini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Eğitim Vakfı’nın (ÖZEV) yılsonu müsamere etkinliklerine katıldı.

Tatar, çocukları hayata hazırlamak için sevgi, sabır ve merhamet isteyen ulvi bir görevi yerine getirmelerinden ötürü öğretmenlere de teşekkürlerini sundu.

