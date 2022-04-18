Tüm talep karşılandı

KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE), narenciye fidan üretiminde ilk kez talebe yetecek karar fidan üretimi gerçekleştirdi. Enstitü fidan üretiminde 100 bini aşarken, hedefin üreticilerin fidan ihtiyacını denenmiş çeşitlerle karşılamak olduğu belirtildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, TAE olarak 25’i narenciye olmak üzere 101 çeşit fidan üretimi yaptıklarını, fidanların verimi ve kalitesi bilinen, denenmiş çeşitlerden alınan gözlerle yapıldığını söyledi. Bazı meyve çeşitlerinin fidanlarının üretimine 7-8 yıl süren tarama ve denemeler sonucu karar verdiklerini kaydeden Karaca, fidanların Güzelyurt, Lefkoşa ve Türkmenköy şubelerinden temin edilebileceğini kaydetti.

TAE’nin üretim ve deneme çalışmalarını, 10 bin metre karelik örtülü alanda sürdürmekte olduğunu kaydeden Cem Karaca, 2022’de fidan üretiminin 115 bine çıktığını, bunun TAE açısından en yüksek üretim olduğunun altını çizdi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Karaca, 2 bin 400 metrekarelik yeni bir sera yapımı projesinin onaylandığını, söz konusu örtülü alanda nem ve ısı ölçme ile ayarlama yapma imkanı ayrıca solar enerji sistemi olacağını belirtti.

Karaca, fidanların hastalıklardan ari olması için, daha maliyetli olmasına rağmen, hazır toprak kullandıklarını, aşı gözlerini kendi bahçelerinden tedarik ettiklerini söyledi.

Narenciye fidanı üretiminden sorumlu TAE Teknisyeni Hilat Siva da bir fidanın 18 ayda dikim aşamasına geldiğini, 2022 için 37 bin civarı narenciye fidanının dikime hazır bulunduğunu, 7-8 bin tanesinin bahçe kurulumu için sipariş olduğunu, siparişlerin büyük oranının sofralık Valenciya Midnight ve Yediveren Çekirdeksiz Limon olduğunu belirtti.

