32’sine uyarı verildi

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile gıda üretim ve satışlarının yapıldığı işletmelere yönelik hijyen denetimleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 21 Mart – 14 Nisan tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 133 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, işletmeler, temel hijyen kriterleri esas alınarak kontrol edildi. Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı, süreli uyarılar verildi, bazı işletmelere yasal işlemler yapıldı.

Gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 2 işletme mühürlenirken, ayrıca eksiklikler tespit edilen bir market ile bir fırın işletmesine toplamda 2 bin 138 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi’nin, genel hizmetleri kapsamında olan “halk sağlığının korunması” adına aralıksız şekilde, bağımsız bir vizyon, yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 32 işletmenin de yazılı olarak uyarıldığı belirtilen açıklamada, 5 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği belirtildi.

Satış koşulları uygun bulunmayan iki farklı süpermarketten ise muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.