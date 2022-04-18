Yangın var

Suna ERDEN

Bir hafta süreyle ‘işe gitmeme’ eylemi yapan ve Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra bakanlıkların ve bazı devlet kurumlarının elektriğini kesen El-Sen ile Elektrik Kurumu Yönetimi arasında imzalanan

6 maddelik mutabakat metninin uygulanabilir olmadığı belirtiliyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da imzaladığı mutabakat metnine göre, Türkiye’nin hibe edeceği 2 jeneratöre ilaveten kurumun doğrudan 2 jeneratör alması öngörülüyor. Söz konusu jeneratörler için tanesi 7 milyon dolardan 14 milyon dolar gerekiyor.

Jeneratör konusu

El-Sen ile Elektrik Kurumu Yönetimi arasında imzalanan 6 maddelik mutabakat metni kamuoyunda tartışma yaratırken, sendikanın talep ettiği şartların yerine getirilmesi için 1,5 milyara yakın bir kaynak gerekiyor.

Mutabakat metninde Hasan Taçoy’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu 2019 yılının Ocak ayında yapılan anlaşma gereği 2 adet jeneratör temin edilmesi talep ediliyor. Fakat her biri 17, 5 megavat olan toplam 35 megavatlık iki jeneratörün alımı için 14 milyon dolar gerekiyor.

Elektrikte indirim

Mutabakat metninde Mart ayı faturalarında uygulanan indirimler nedeniyle ortaya çıkacak farkın

2 taksit halinde kuruma ödenmesi gerekiyor.

Mutabakat metninde yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile Mart 2022 ayı için yapılan indirimli tarifelerden oluşan zararın El-Sen'in de içinde olacağı bir komite tarafından hesaplanıp 2 taksit halinde, Mayıs ayı sonu ve en geç Haziran ayı sonu olmak üzere Kıb-Tek'e ödenmesi” maddesinin uygulanması da zor görünüyor. Maliye Bakanı Sunat Atun geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada indirimden dolayı oluşacak farkın 180 milyon lira olduğunu belirtirken, bu meblağın temini için de ek kaynak gerekiyor.

Kısa sürede borç tahsili talebi

Metinde yer alan “Uzun vadeli taksitlerle ertelenen Kıb-Tek alacaklarının kısa vadeli ödeme yöntemi bulunarak borç bakiyelerinin kapatılması, kamu alacaklarının bir takvime bağlanarak tahsil edilmesi” maddesi de devlete ek külfet getirecek.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç 27 Ocak 2022 tarihli açıklamasında devletten 900 milyon lira alacaklı olduklarını iddia ederken, kısa vadeli ödeme yöntemi şartı kaynak bulmakta zorluk çeken devleti mali açından zora sokacak.

Miktar 1,5 milyarı bulacak

Jeneratör alımı, elektrikte Mart ayı farkı ve devletin borçları adı altında kuruma ödenmesi gereken miktarın 1,5 milyarı bulacağı belirtiliyor.

Detaylar belli değil

Öte yandan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, El-Sen Başkanı Kubilay Özkraç ve KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nun imzaladığı mutabakat metninde kurumun ihtiyacı olan sayaç ve malzeme eksikliğinin karşılanması, yeni personel alımı öngörülüyor. Ancak malzemelerin ne olduğu, maliyeti ve personel sayısına açıklık getirilmiyor.

Mutabakat metninde neler var

1- Kıb-Tek'in tüm yasal mevzuatlarının gerektiği gibi maliyet altında satış yapmaması,

2- Türkiye Cumhuriyeti'nden hibe edilmesi planlanan jeneratörlerin haricinde El-Sen ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında 6 Eylül 2019'da imzalanan mutabakat metninde geçen jeneratör ihtiyacının en az 2 tanesinin doğrudan alım yöntemi ile bir takvim çerçevesinde alınması,

3- Kıb-Tek'in ivedi ihtiyacı olan sayaç, malzeme, personel ve diğer ihtiyaçlarının bir takvim çerçevesinde giderilmesi,

4- Uzun vadeli taksitlerle ertelenen Kıb-Tek alacaklarının kısa vadeli ödeme yöntemi bulunarak borç bakiyelerinin kapatılması, kamu alacaklarının bir takvime bağlanarak tahsil edilmesi,

5- Bakanlar Kurulu kararı ile Mart 2022 ayı için yapılan indirimli tarifelerden oluşan zararın El-Sen'in de içinde olacağı bir komite tarafından hesaplanıp 2 taksit halinde, Mayıs ayı sonu ve en geç Haziran ayı sonu olmak üzere Kıb-Tek'e ödenmesi,

6- Eylemlere katılan El-Sen üyelerine Kıb-Tek nezdinde herhangi bir disiplin soruşturması açılmaması.



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El-Sen’in alınmasını şart koştuğu 2 jeneratör 2019’da da gündeme geldi ancak Bakan Taçoy şartnameyi iptal etti

‘Uygun görmedim’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile EL-Sen arasında imzalanan mutabakat metninde geçen 2 jeneratör alımı ilk olarak 2019 yılında gündeme geldi. Dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, jeneratör alım şartnamesini iptal ederek, ihaleye çıkılmasını önledi.

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüten Taçoy, 2019 yılında jeneratör alımıyla ilgili ‘güdümlü’ bir şartname hazırladığını, uygun görmediği için iptal ettiğini söyledi. Bakan Taçoy, şunları ifade etti:

“Jeneratör alımıyla ilgili bir şartname hazırlanmıştı. Şartnamede her biri 17 buçuk megavat olan toplam 35 megavatlık iki adet jeneratör alımı yer alıyor. Bu iki jeneratörün toplam maliyeti 14 milyon dolardı. Ben güdümlü hazırlanan şartnameyi uygun görmediğim için iptal ettim ve ihaleye çıkılmadı. Şimdi Türkiye bize her biri 25 megavat olan toplam 50 megavatlık 2 adet jeneratörü bedava veriyor. Ancak El-Sen halkı yanıltmak için Kıb-Tek’in özelleştirileceğini öne sürüyor.”

Bakan Taçoy, şartnamenin iptal edilmesinin ardından El-sen’in eylem yaptığını, akabinde Ekonomi Bakanlığı ile sendika arasında 60 megavat gücünde santral kurulması için anlaşma yapıldığını söyledi. Taçoy, “Bakanlığım döneminde jeneratörlerle ilgili Türkiye ile temasa geçtim. 14 milyon dolarlık 2 adet jeneratörü almadık ama Türkiye’den hibe olarak gönderilmesi için ilk adamı attık” dedi.