Polis arıyordu

WhatsApp üzerinden bir kadını arayıp mastürbasyon yaptığı ve cinsel içerikli videolar attığı öne sürülen 29 yaşındaki M.D. (E) şikayet tarihinden 2 yıl sonra tutuklandı. Zanlının yurt dışında olduğu, önceki gün ülkeye giriş yaparken yakalandığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadın tarafından yapılan şikâyette zanlının WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp mastürbasyon yaptığına ve sonrasında cinsel içerikli video gönderdiğine dair şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikayetin ardından zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis zanlının önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını aktardı. Polis zanlının telefonunun inceleneceğini ve yapmış olduğu beyanların araştırılacağını belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.