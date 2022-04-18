‘Alım gücü düştü’

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30- 40 liradan satılan çilek dün 25 liradan alıcı bekledi. Kilosu 50-60 liraya kadar çıkan biberin fiyatı ise 30’a indi. Domates geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de 20 liradan tezgâhtaki yerini alırken, pazara alışverişe gelenler yine pahalılıktan dert yandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar havaların ısınmaya başlamasıyla sebze fiyatlarında düşüş olduğunu, buna rağmen bütçelerinin zorlandığını ifade etti. Alım gücünün düştüğünü ifade eden vatandaşlar “Artık sadece karnımızı doyurmak için çalışıyoruz, lüks giderimiz yok.” dedi.

Ne Dediler?

Hülya Vural

“Pazardaki ürünlerin fiyatları çok pahalı… vatandaşın alabilmesi için fiyatlar biraz daha makul olmalıdır. Alan var alamayan var, bu devirde geçinmek çok zor. Bütçemizden kısmak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl en azından kiloyla alabiliyorduk şimdi tane ile alışveriş yapıyoruz. Asgari ücretle çalışanlar geçinemiyor.”

Şükriye Korkmaz

“Pazardaki fiyatlar geçmiş yıllara kıyasla bu yıl çok daha pahalı. Artık sadece karnımızı doyurmak için çalışıyoruz, lüks giderimiz yok. Pazara geliyorum ve kısıtlı alışveriş yapabiliyorum, meyvelere uzaktan bakmakla yetiniyorum. Zaten aldığım maaşın çoğu elektriğe, taksitlere, borçlara gidiyor.”

Aydın Haden

“Pazardaki ürünlerin fiyatlarında geçtiğimiz haftalara göre biraz düşüş olmuş. Fakat yine de sayılı ürünler alabiliyoruz. İnsanlar gönüllerince yaşayamıyor, istedikleri ürünleri rahatlıkla alamıyorlar. Alım gücü düştüğü için daha kısıtlı yaşıyoruz. Kalabalık olan aileler için asgari ücret yeterli değil. “



Ümmü Yıldızoğulları

“Pazar fiyatları çok pahalı ama bu hafta az da olsa bir düşüş fark ettik. 25 liraya çilek aldık geçen haftaya kıyasla daha uygun. Sayılı ürünlerde indirim olmuş fakat yeterli bir oran değil. İdareli yaşıyoruz, artık ne alacağımızı bilemiyoruz. Tencereye koyacak bir ürün alamadım, yemek bile yapamıyoruz.”

Ali Duman

“Eskiden kiloyla alışveriş yaparken şimdi taneyle alım yapıyoruz. Pazara geldiğimizde en uygun fiyatlı ürünleri aramamıza rağmen en az 200 lira harcıyoruz. Yetkililer fiyatlarda denetim sağlamalıdır.”



Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Bezelye: 25 lira

Patates: 10 lira

Soğan: 15 lira

Fasulye: 20 lira

Çilek: 25 lira

Bakla: 10 lira

Elma: 13 lira

Kıvırcık: 8 lira

Yeşillikler: 5 lira

Biber: 30 lira

Acı Biber: 40 lira

Patlıcan: 25 lira

Lahana: 15 lira

Portakal: 7 lira

Domates: 20 lira