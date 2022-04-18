Gazın yeni adı: Türk mühürlü 

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın kısa süre önce Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine gerçekleştirdiği ziyarette ABD’nin Doğu Akdeniz doğal gazını değerlendirme kadrosuna Türkiye’nin de dâhil olmasını istediğini ilettiği bildirildi.

Fileleftheros “Türk Mühürlü Doğal Gaz… ABD Ankara’yı Kesinlikle Kadroda İstiyor, Kara Boru Hattı İçin de Senaryo” başlıklı manşet haberinde, Ukrayna meselesi yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde oluşan enerji açığı nedeniyle Doğu Akdeniz doğal gazının acilen değerlendirilmesi senaryolarının Kıbrıs sorununu da denkleme koyan yeni olgular yarattığına işaret etti.

Türkiye’nin Rum yönetimini tanımadığı hatırlatılarak, ABD’nin istediği gibi, Doğu Akdeniz doğal gazının değerlendirilmesi kadrosuna nasıl dâhil olabileceğini sorgulayan gazete, tam da bu noktada Kıbrıs sorununda, -zaman alacağından- nihai çözüm için değil ama hidrokarbonların da dâhil edileceği Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) veya stratejik anlaşmaya dönük bir hareketlilik olacağını yazdı. Bilgi sahibi bir kaynağının “nihai çözüm olmayacak bir çözüm için anlaşma başarılabilir” dediğini ekledi.

Rum tarafına baskı

Gazete iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, ABD’nin, tepki göstermemesi için doğal gazın değerlendirilmesine Ankara’nın da dâhil edilmesi isteğinin, dikkatleri ve engel çıkarmaması için baskıları Rum yönetimine yönelttiğine işaret etti.

Rum yönetiminin engel çıkarmasının, illa Kıbrıs sorununu çözülerek değil çözüm yönünde bir çaba başlatılarak engellenmesi senaryolarına işaret eden gazete, bilgi sahibi kaynaklarını adres göstererek özetle şunları aktardı:

“Muhtemelen Güven Yaratıcı Önlemler veya stratejik anlaşma uygulayarak. Çözümün ön şart olmadığı ve doğal gazın değerlendirilmesi yöntemlerinin bulunması için zamanın çok dar olduğu ortadadır. Çözüm için anlaşma yapılabilir. Bu, teoride kapsamlı çözüm yolunu açan ancak nihai sonuca varacağı anlamına gelmeyen bir yaklaşımdır”.