Doğal ürünler tanıtıldı

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali “Slowcheese Bodrum”, 7-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. KKTC, geleneksel yöntemler ve doğal üretim yapan iki hellim üreticisi tarafından temsil edildi.

İlki 2015 yılında yapılan, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri’nin destekleri ile dördüncüsü yapılan festival bu yıl Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik Belediye sınırları içerisinde geleneksel yöntemlerle süt ve süt ürünü üretimi yapan üreticilerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Mehmetçik Belediyesinden verilen bilgiye göre, endüstriyel firmaların rekabet koşullarına karşı ayakta kalmaya çalışan ve ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturma ve pazar bulma fırsatı sunmanın hedeflendiği, küçük işletmelerin ürünlerini tanıtıldığı organizasyonda, Türkiye’nin her yöresinden ve İtalya’dan peynir ustalarının yer aldığı Festivalde, Kuzey Kıbrıs’ı temsilen Sultan Ana Çiftliği (Cittaslowlefke) ve Zorlu Gıda (Cittaslowmehmetçik) festivalde yer aldı.

İlk kez 2019 yılında Cittaslowlefke ve Lefke Belediyesini temsilen katılım sağlanan festivalde bu yıl KKTC, geleneksel yöntemler ve doğal üretim yapan iki hellim üreticisi tarafından temsil edildi.

Açıklamaya göre, Festival süresince tadım ve ürün satışı yapan üreticilerin stantları katılımcılar tarafından ilgi görürken Sultan Ana Çiftliği (Sultan Sergil) tarafından yapılan ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gurmelerin katılımı ile gerçekleştirilen Hellim Workshopu da ilgi gördü.

Açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir KÖY KOOP Başkanı, Seferihisar Slow Food Teos Lideri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, Milas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Lideri Deniz Kurtsan ile basın sözcüsü Eren Artu, Cittaslow Lefke KKTC Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi Çakmak, Türkiye’nin dört bir yanından peynir üreticileri ve misafirlerin katıldığı festivalde, KKTC ve yerel ürünlerinin tanıtımına katkı sağlandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 10:02