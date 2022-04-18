Zamansız veda üzdü

Girne ve Korkuteli bölgesinin sevilen ve sayılan isimleri Ahmet Kaya (54) ile Mahmut Çalışkan (52) hayatını kaybetti.

Girne Kaymakamlığı’nda görev yapan Ahmet Kaya’nın aniden fenalaşarak önceki gün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaya’nın cenazesi 18 Nisan Pazartesi günü Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğlen namazını müteakiben Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Evinde fenalaştı

Korkuteli sakinlerinden Yeniboğaziçi İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Mahmut Çalışkan ise önceki gün hayata veda etti. Mahmut Çalışkan’ın evinde olduğu bir esnada saat 22.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Mahmut Çalışkan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği belirtildi.

Çalışkan’ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Korkuteli köyünde toprağa verileceği bildirildi.

İlköğretim Dairesi, Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Çalışkan’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Öğretmen arkadaşımız, üyemiz Mahmut Çalışkan’ın zamansız vefatı nedeniyle üzgünüz. Tüm ailesine, sevenlerine, Yeni Boğaziçi İlkokulu ve camiamıza sabırlar dileriz” denildi.

Ani ölümün nedeni kalp

Öte yandan Gazimağusa’da 16 Nisan 2022 tarihinde ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Iyad Kayed Mohammad Alhaj Issa’nın (E-47) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “şeker ve kalp hastalığı ile geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.