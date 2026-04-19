Ehliyetine el konuldu

Gemikonağı’nda alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 27 yaşındaki S.U. kazaya neden oldu. Mercedes marka araca çarparak, 150 bin TL hasara neden olan zanlı kazada hafif bir şekilde yaralandı. Zanlı Cengiz Topel Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. İleride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan zanlının ehliyetine de el konuldu.

Polis, kazanın 18 Nisan 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Gemikonağı’nda Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının 151 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LB 089 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken,

yolun sağına geçtiğini ve bu esnada aynı cadde üzerinde bulunan SL 290 plakalı BMW marka salon aracın sağ yan kısmına çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu LB 089 plakalı araçta yaklaşık 90 bin TL, SL 290 plakalı araçta ise yaklaşık 150 bin TL tutarında hasar oluştuğunu söyledi.

Polis, hafif yaralanan zanlının olay yerine çağrılan ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını, burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Zanlının tutuklandığını belirten polis, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını, ayrıca sürüş ehliyetine el konulmasını talep etti.

50 bin nakit teminat ödedi

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar uygun teminata bağlanmasına karar verdi. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, işlenen suçun niteliği ve kamu güvenliği dikkate alınarak zanlının sürüş ehliyetine davaları sonuçlanıncaya kadar el konulmasına da emir verdi.

