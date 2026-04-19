Radar cihazını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de trafik kazası geçiren ve tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İran uyruklu S.P. isimli genç kadın, hastanede yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Tutuklanmak istendiği sırada polise zorluk çıkaran S.P.’nin, bindirildiği polis aracında el frenine tekme attığı ve polisin hız tespit cihazını yere atarak kırdığı belirtildi. Zanlı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının saat 01.45 sıralarında İskele’de geçirdiği kaza sonrası Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirildiğini, acil servis önünde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmak istendiği sırada polis aracına bindirildiğinde el frenine tekme attığını ve hız tespit cihazını yere atarak kırdığını ifade etti. Zanlının, “sinir krizi geçirdim, hiçbir şey hatırlamıyorum” şeklinde ifade verdiğini de aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

