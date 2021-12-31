Türk-Sen kararlı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son belirlenen 7 bin TL’lik asgari ücrete yazılı itiraz eden işverenleri kınayarak, asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini bildirdi.

Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en son belirlediği Resmi Gazete’de yayınlanan 7.000,00 TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

KTAMS’ta tepkili

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücrete işveren temsilcilerinin itiraz etmesini eleştirerek, “Bu işçilere nasıl bir hayat standardını layık gördüklerinin açık göstergesidir” dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, net 6 bin 090 TL olacak yeni asgari ücretin dahi alım gücünü koruma açısından yeterli olmadığını vurguladı.

