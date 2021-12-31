Bir daha yapma

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 18 Kasım 2020 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından üzerinde yapılan arama sonucu 22 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Mehmet Kırlar, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 18 ay hapse mahkum edildi. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, sanığa uyarıda bulundu. Daha önce benzer suçlardan yargılanarak hafif cezalar alan sanığın uslanmadığı, bir daha suç işlemesi halinde ağır cezalar alabileceği belirtildi.

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Musa Avcıoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun, ağır ceza mahkemelerinin gündemini en fazla meşgul eden uyuşturucu olduğunu anımsattı.

Son zamanlarda iyice yaygınlaşan uyuşturucu suçlarına mahkemelerin hoşgörülü davranamayacağını belirten Avcıoğlu, sanığın tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucunun da azımsanamayacak miktarda olduğunu ifade etti. Avcıoğlu, sanık Kırlar’ın daha önce işlediği uyuşturucu suçlarından hafif cezalar almasına rağmen kendisine verilen bu şansı değerlendiremediğini söyledi.

Yargıç, sanığı bu tür suçları işlemeye devam etmesi halinde daha ağır cezalar alacağı yönünde uyarıda bulundu.

Sanığa hapislik dışında ceza verilemeyeceğini vurgulayan Avcıoğlu, benzeri sabıkaları da olan sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.