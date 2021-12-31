2 can kaybı var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 840 test sonucu, 306 pozitif vakaya rastlandı, bir can kaybı oldu, 155 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’tan son 24 saatte 114 bin 743 test yapıldı, 3 bin 851 yeni vaka tespit edildi, bir kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan bir kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 21 kişininse daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında olduğu; 284 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 101’i Lefkoşa, 77’si Girne, 83’ü Gazimağusa, 2’si Güzelyurt, 20’si İskele, 1’i ise Lefke bölgesinden olduğu ifade edildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 16.840

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 306

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 21

Yerel vaka sayısı: 284

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 155

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 4.687.035

Toplam vaka sayısı: 35.317

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 32.798

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2382

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 44

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2330

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 139

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 8

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2952

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 480

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 318

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5828

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 103824.

Test merkezleri hizmette

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Fuar Alanı ve Girne Özyalçın PCR Merkezlerinin yeni yıl dolayısıyla bugün 08.00-13.00, 1 Ocak yarın ise 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’tan son 24 saatte 114 bin 743 test yapıldı, 3 bin 851 yeni vaka tespit edildi. Güneyde Covid- 19 kaynaklı 95 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Güneyde pozitiflik oranı 3.36 olarak açıklandı.