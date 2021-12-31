Duygusal bariyerler kalkmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili ve adayı Asım Akansoy, TV 2020’de yayınlanan Eğrisi Doğrusu programına katılarak gündemi değerlendirdi. Akansoy, Türk Lirasının değer kaybının önüne geçmek adına Türkiye’de bazı kararlar alındığını belirterek, TL mevduatı olanların kur farkının karşılanmasının söz konusu olduğunu söyledi. Akansoy, buradaki esas konunun mevduatın olup olmaması meselesi olduğunu belirterek, bunun Türkiye toplumun çok az bir zümresine tekabül edeceğini düşündüğünü söyledi. Akansoy, geniş kesimi etkileyecek bir durum olmadığını ifade ederek, bizim üzerinde daha çok çalıştığımız konu borcu olanlar, asgari ücretli olanlar, özel sektör çalışanlarıdır. Toplumun daha çok dar gelirli kesiminin içinde bulunduğu çıkmazdır.” dedi.

Akansoy, bu şekilde mevduat sisteminin Türkiye bankalarında burada da başladığını duyduğunu belirterek, KKTC için de görüş birliğine varılan bu konunun ihtiyaçları karşılayacak bir hamle olmadığını söyledi. Akansoy, içinde bulunduğumuz durumun Türkiye’nin almış olduğu politik kararların neticesi olduğunu ifade ederek, “bu bir siyasi tercihtir. Türkiye yönetimini sürdüren düşünce sistemi bu şekilde olabilir ancak ortada ayrı bir devlet varsa Türkiye ile istişare içinde kendi insanımızı da korumak durumundayız” dedi.

“Değer kaybı Türkiye’yi rahatsız etmeyebilir, ancak…”

Akansoy, Türk Lirasının değer kaybettiği, enflasyonun yükseldiği her dönemde Kuzey Kıbrıs’ta istikrarlı para birimine geçilmesi yönünde tartışmalar yapıldığını söyleyerek, “bu değer kaybı Türkiye’yi rahatsız etmeyebilir, ancak biz küçük bir ülkeyiz, gelir kaynaklarımız belli, kaynaklarımız sınırlıdır. Dolayısıyla biz kendi ayağımızı kendi yorganımıza göre uzatmalıyız” diye konuştu.

“İstikrarlı bir para birimine sahip olmak”

Akansoy, muhasebe olarak daha istikrarlı bir para birimini gözetmenin Türk Lirasında olası dalgalanmalardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldıracağını belirtti. Asım Akansoy, bu durumun bundan sonra ekonomik olarak atılacak adımların zemini olacağını belirterek, bu zemin sağlanamazsa ekonominin planlı büyümesi konusunda istenilen hamlelerin yapılamayacağını kaydetti.

Akansoy, “İstikrarlı bir para birimine sahip olmak bir binanın temeli gibidir. Temel atılmazsa istediğiniz kadar binayı yapmaya çalışın olmayacaktır” dedi.

“Hedefimiz birinci parti olmak”

Asım Akansoy, tarihsel süreç içinde CTP’nin hiçbir zaman hükümetten çekilmediğini belirterek, bilinçli olarak hükümet kurup, geri çekilirmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını, bunun tamamen yanlış olduğunu söyledi. Akansoy, hedeflerinin ülkenin ihtiyacı olan istikrarlı bir hükümeti yaratmak olduğunu belirterek, CTP’nin tarihinde tek başına hükümet olamamış olmasının not edilecek bir konu olduğunu kaydetti. Akansoy, hedeflerinin tek başına hükümete gelmek olduğunu ancak birinci parti hedefini daha gerçekçi bulduklarını ve bu nedenle birinci parti olacaklarını kamuoyuna açıkladıklarını söyledi.

