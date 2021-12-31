Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili adayları, Girne’de UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun katılımıyla düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, açılış konuşması yaparak, UBP’nin güçlü adaylarla tek başına iktidara yürüdüğünü söyledi. Konuşmanın ardından adaylar tek tek tanıtıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, şölende yaptığı konuşmada, hem parti tabanına hem de vatandaşlara mesajlar verdi.

Sucuoğlu, “KKTC’nin incisi, kalkınma yolunda turizmin lokomotifi Girne’ye sevgiler selamlar” diyerek sözlerine başladı, Girne İlçe Örgütü’ne organizasyon için teşekkür etti.

Her yerde, her bölgede karşılaştıkları muhteşem kalabalığın ve coşkunun Girne’de daha da arttığına vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin “tek başına iktidara yürüdüğünü” artık herkesin kabul etmeye başladığını söyledi.

Sucuoğlu “Ben sizin gözlerinizde tek başına iktidarı görüyorum... Ben sizin yüreğinizden tek başına iktidarın geçtiğini görüyorum. Hiç merak etmeyin gözlerinizden okunan da, kalplerinizden geçen de hiç uzak değil... Artık belli... Olacak” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin ekonomik açıdan yine çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, UBP’nin böylesi kritik süreçlerde hükümette ve iktidarda olmasının KKTC halkı için en büyük şans olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu “Yaşanan tüm zorluklara rağmen halkımızı işsiz, aşsız, maaşsız, aşısız, ülkeyi sağlıksız bırakmadık, bırakmayacağız. İktidar bizim işimiz, UBP’nin işi... İstikrarı sağlamak da, yatırımlar yapmak da UBP’nin işidir”dedi.

