Güneyde eğlenceye kısıtlama getirildi

Güney Kıbrıs’ta son günlerde Coronavirüs vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı.

Fileleftheros gazetesi kararlaştırılan önlemlerin yalnızca birkaç gün geçerli olacağını belirtti.

Açıklanan önlemlerin arasında, restoran, gece kulüpleri, düğünler ve diğer sosyal etkinliklerdeki kişi sayının 500’den 300’e düşürülmesinin yer aldığını yazan gazete, gece kulüpleri ve resepsiyonlara katılacak kişilerden 24 saatlik negatif test isteneceğini de kaydetti.

Düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili tedbirin 3 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağını da belirten gazete, 4-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak şekilde ise, Güney Kıbrıs’a gelen yolcuların uçağa binişlerinden önce 48 saat geçerliliğe sahip PCR testi yaptırmaları gerekeceğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’a gelen tüm yolcuların, aşılı olup olmadıklarından bağımsız olarak PCR testine tabi tutulacaklarını ve ücretin yolcular tarafından karşılanacağını da ifade etti.

Hizmet sektöründeki tüm işletmelerde, çalışanların yüzde 40’ının zorunlu bir şekilde evden çalışması yönünde bir karar üretildiğini de yazan gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın, okullardaki tatilin uzatılması gibi bir konunun söz konusu olmadığını söylediğini de iletti.

Gazete, yalnızca aşılı kişilerin girişine izin verilen bazı yerlerde 24 saatlik negatif test zorunluluğu getirilmesi konusunda ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın hızlı testler yapılması için ücretsiz test noktalarını artırma konusunda çabalayacağını da belirtti.