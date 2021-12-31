Devlette devamlılık sağlanacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede yeni yatırımlarla istihdam yaratılabilmesi için kamuda müdürlerin siyasi atamayla değil sınavla göreve gelmesini sağlayacaklarını ve böylece devlette devamlılığa katkı konulacağını vurguladı.

Açıklamaya göre, Genç İşadamları Derneğini (GİAD) ziyaretinde konuşan Özersay, bunca yıl kamuda müdürlerin üçlü kararname ile siyasi olarak yapılan atamalarla göreve geldiklerini, hükümet değiştiğinde de görevden alındıklarını ve bunun devlet hafızasının ve birikiminin kaybolmasına sebep olduğunu söyledi.

Özersay, üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması için mücadele edeceklerini ve müdürlerin de herhangi bir kamu görevinden değil gerekli kriterleri yerine getiren kişiler arasından sınavla bu görevlere gelebileceklerine dikkat çekti.

Özersay ülkede geçmişte yapılan bilimsel araştırmalara göre dış yatırımların önündeki en önemli engellerden birinin siyasi istikrarsızlık bir diğerininse kamudaki hantallık olduğuna dikkat çekerek “işte tam da bu bağlamda kamuda bir adım daha atarak müdürleri siyasi atama olmaktan çıkaracağız. Müşavirliği kaldırdığımız gibi müdürlükleri de sınavla gelinebilecek pozisyonlara çevireceğiz. Gerek bu iki hamle gerekse kamuda performans değerlendirmesinin kullanılmasıyla ülkemizde iş yapabilirlik açısından bir adım daha ileri gidilmiş olunacak. Genç işsizliğin bu kadar çok arttığı bir ortamda bu türden hamlelere ve dolayısıyla yatırımların önünün açılmasına ihtiyaç vardır” dedi.

