3 yıl hapis yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Nergisli-İnönü yolu üzerinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki yeğeni Hasan Kusetoğulları’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Hasan Hüseyin Sütlüceli hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın kaza tarihinde 17 yaşında ve ehliyetsiz olması ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Ölen şahsın sanığın yeğeni olduğu, bu nedenle ömür boyu travma yaşayacağı belirtilirken, bu hususun da hafifletici erken olarak değerlendirildiği açıklandı.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, nüfus olarak küçük olan ülkemizdeki gerçekleşen ölümlü kaza sayılarının ürkütücü boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

Son 3 yıla ait rakamları da açıklayan Beyoğlu, 2020 yılında 15, 2019 yılında 12 ve 2018 yılında 14 tane ölümle neticelenen trafik kazasının raporlara yansıdığını vurguladı.

Sanığın kaza tarihinde 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğuna da değinen Beyoğlu, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.

Kaza esnasında müteveffanın da emniyet kemerinin bağlı olmadığına dikkat çeken Beyoğlu, Hasan Kusetoğulları’nın sanığın yeğeni olduğunu ve kazanın travmasını bir ömür yaşayacağını da ifade etti.

Kamu yararı ön planda tutuldu

Huzurdaki davada kamu yararının ön planda tutulması gerektiği yönünde bulgu yaptıklarını ve sanığa hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade eden Beyoğlu, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Nergisli-İnönü yolunda 3 Temmuz 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada önce yolun solundan çıkıp anayola tekrar giriş yaptıktan sonra yolun sağından çıkıp 3 takla atmış, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Kusetoğulları kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.