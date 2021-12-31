Savaştan beter trafik

Kuzey Kıbrıs’ta son bir yılda meydana gelen kaza sayısı ve yaşanan can kayıpları ülkenin kanayan yarasını gözler önüne seriyor. Ülkede 12 ayda 2 bin 760 trafik kazası meydana gelirken, 33 can kaybı oldu, 643 kişi de yaralandı.

Adli suçlara bakıldığında ise adam öldürme, katle teşebbüs, soygun ve ağır yaralama ile ilgili vaka sayısı 94 olarak kayıtlara geçti. En yüksek suç sayısının ise Lefkoşa’da olduğu belirtildi.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili 238 olayda, 353 zanlı tutuklanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Toplam 610 tane düzensiz göçmenin tespit edildiği yılda, en fazla mülteci Temmuz ayında ülkeye geldi.

Ülkede 871 yangın vakasının meydana geldiği 2021 yılında, arazi yangınları önde geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 1 Ocak-20 Aralık tarihleri arasında ülkede toplam 2 bin 760 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2225’i sadece hasarlı, 502’si yaralanmalı, 33’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 643 kişi de yaralandı.

Ağır suçlarda en yüksek oran Lefkoşa’da

Aynı tarih aralığında adam öldürme, katle teşebbüs, soygun ve ağır yaralama gibi ağır suçlarda en yüksek rakam Lefkoşa’da ortaya çıktı. Ülkede, 4 adam öldürme, 4 katle teşebbüs, 14 soygun ve 72 ağır yaralama olayı meydana gelirken, toplamda 94 suç işlendi.

Verilere göre, suç rakamları; Lefkoşa’da 36, Girne’de 25, Gazimağusa’da 20, Güzelyurt’ta 10, İskele’de 3 olay kayıtlara geçti.

353 zanlı tutuklandı

1 Ocak-20 Aralık tarihleri arasındaki Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü verilerine göre, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu konusunda toplam 238 olayda, 353 zanlı tutuklanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Olaylarda, 28 kilo 876 gram 556 miligram hintkeneviri, 5 kilo Methamphetamine, 4 kilo 140 gram Sentetik Cannabinoid, 1 kilo 458 gram Eroin, 868 gram Kokain, 636 gram MDMA, 5 gram Mg. Buprenorphine ve 10 gram Amphetamine ele geçirildi.

Ayrıca 1118 uyuşturucu içeren hap ve 77 kök hintkeneviri bitkisi tespit edildi.

Ülkeye toplam 610 düzensiz göçmen geldi

1 Ocak-20 Aralık arasındaki düzensiz göçmen istatistiklerine göre, Ocak'ta 79, Şubat'ta 12, Mart'ta 39, Nisan'da 38, Mayıs'ta 44, Haziran'da 40, Temmuz'da 105, Ağustos'ta 42, Eylül'de 41, Ekim'de 78, Kasım'da 33, Aralık'ta 59 olmak üzere ülkeye toplam 610 tane düzensiz göçmen geldi.

573’ü arazi yangını olmak üzere 871 tane yangın çıktı

1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında ülkede 871 tane yangın vakası meydana geldi. Yangınların 573'ü arazi, 110'u bina, 17'si orman, 8'i yakıt, 163'ü diğer yangınlar olarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 11:05