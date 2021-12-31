‘Kriz derinleşiyor’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu, sosyal sigorta emeklileri için kaynak sıkıntısının büyüdüğünü belirterek, 43 bin emeklinin 13. maaşı için gerekli olan kaynağın henüz yaratılmadığını savundu.

Yapılar açıklamada, “İstihdam sayısının düştüğü, dolayısıyla gelir-gider dengesinin bozulduğu bir dönemde zamanında önlemler alınmadığı gibi, borç limitleri de sonuna kadar dolmuş olan Sigortalar Kurumu bir çıkmaz içine sokulmuş durumdadır.” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Borçlanmanın çare olmadığı 13. maaş için borçlanma yapılması halinde gittikçe şiddeti artan krizin derinleşmesine bağlı olarak şimdilik yaklaşık hey ay için 300 milyon olan yükümlülüklerin (maaşlarla birlikte evlenme yardımı, ilaç, gözlük gibi hak ve menfaatler) yerine gelemeyeceği gerçeği ile yüzleşilmiş durumda.

Diğer yandan yeni maaş düzenlemeleriyle birlikte söz konusu rakamların daha da artacağı düşünüldüğünde nasıl bir durumla karşı karşıya bırakıldığımız ortadadır.

Bir kez daha har vurup harman savurmanın, ‘ben bilirim’ mantığının bizi getirdiği çıkmazla karşı karşıyayız. Ekonominin, istihdamın görmezden gelindiği, alım gücünün düşmesiyle ilgili önlemlerin geciktiği, dayanışmanın adının geçmediği bir yönetim anlayışının bizi getirdiği nokta bu.”

Açıklamada, odanın yapılanlara boyun eğmeyeceği kaydedildi.

Kanber’in yerine Ardıç bakacak

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) başkanlığına asbaşkan Mehmet Ali Ardıç vekaleten yetkilendirildi.

Açıklamaya göre KTEZO Yönetim Kurulu, Başkan Mahmut Kanber’in erken genel seçimlerde milletvekili adayı olmasından ötürü başkanlık görevinden istifa etmesini değerlendirdi.

Yönetim Kurulu’nun toplantıda KTEZO yasası gereği mart ayında yapılması gereken Genel Kurulu dikkate alarak bu tarihe Asbaşkanlardan Mehmet Ali Ardıç’ı başkanlık görevini yürütmesi için vekaleten yetkilendirdiği bildirildi.