TDP’nin odak noktası 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmede yaptığı konuşmada, siyasetlerinin odak noktasında her zaman insanın olduğunu vurgulayarak, özellikle gençlerin önünün açılması ve kendi ülkelerinde üreterek, yerleşmeleri yönünde mücadele verdiklerini söyledi.

“Yarınımız, geleceğimiz gençlerdir, bu nedenle donanımlı ve iyi yetişmiş gençler hedefliyoruz” diyen Özyiğit, gençlerin gerek üretim ilişkilerinde, gerekse de çeşitli iş alanlarında faaliyet göstererek, ülkenin geleceğini gençlerle beraber şekillendirme hedefi taşıdıklarını vurguladı.

Gençlere yönelik adımlar doğru atılmazsa, ülke geleceğinin doğru ve sağlam bir zeminde olamayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, “Yatırım öncelikle gençlerle olacaktır, bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

Kamunun yıllardır partizanca istihdamlar nedeniyle şişirildiğini, devlet olanaklarının tüketildiğini, ülkedeki ekonomik koşulların da ortada olduğunu belirten Özyiğit, bu kötü durumdan da özellikle gençlerin olumsuz etkilendiklerini, bu şartlarda gençlerin girişimlerine destek olmanın, yatırım yapmalarını sağlamanın herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.