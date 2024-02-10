Üreticileri uyardı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, fungal yaprak leke hastalıklarına karşı üreticilerin, ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl ekimi yapılan arazilerde özellikle aşırı yağış almış bölgelerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve neme bağlı olarak fungal yaprak leke hastalıkları görüldüğü belirtildi.

“İklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalıkların yayılması halinde, sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır” denilen açıklamada, üreticilerin, ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalık, zararlı ve yabancı ot tespit edilmesi durumunda, gereken ilaçlamalarla ilgili Bitki Koruma Ürünleri tavsiye listelerinin, Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden “tarimdairesi.gov.ct.tr” takip edilebildiği ifade edilen açıklamada, tavsiye listelerindeki uyarılara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

