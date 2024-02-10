Kıbrıs konusunu bilmiyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'dan "beklentisinin" olmadığını belirterek, " Olması da mümkün değil. Kıbrıs konusunu zaten bilmiyor, 6 aylık süre içerisinde inşallah yapacağı temaslardan bu konunun ne olduğunu iyice saptayabilecektir." dedi.

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğruloğlu, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile temaslarda bulunduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın Türkiye'deki temaslarının en güncel konuları olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, 2017'de Crans Montana'da çöken müzakere sürecinin devamının mümkün olup olmadığı yönünde bir arayışın olduğunu dile getirerek, "Bu arayışın nedeni, Türk tarafının dik duruşunu yıpratmak, bizim güvenimizi sarsmak, bu oyunu görüyoruz." diye konuştu.

Cuellar'ın ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin kendi siyasetlerinin başarıya ulaşması için böyle bir görevlendirmeyi talep ettiklerini anlatan Ertuğruloğlu, Rum tarafı BM tarafından devlet muamelesi gördüğü sürece "ortak zeminin" söz konusu olamayacağını, müzakere sürecinden hiçbir olumlu sonuç alınamayacağını vurguladı.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununun çözülmesinden bahsediyor herkes, güzel, çözülsün ama önce Kıbrıs sorununun ne sorunu olduğunu öğrenelim. Yanlış teşhis koyulmuş bir sorunu çözmek mümkün değil. Yanlış teşhis koyduktan sonra da önereceğiniz hiçbir şey bu sorunu çözmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kiralamanın sakıncası yok

Ertuğruloğlu, en fazla üzerinde durduğu şeyin "toprağın satılmaması" olduğunu belirterek, "Leasehold-freehold ayrımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatına getirilmesi gerekiyor. Üst kullanım hakkını, uzun süreli kira, onu verelim ama binanın üzerine inşa edildiği toprak, devlete kalsın veya kişinin malıysa kişiye kalsın. Alan yabancıya gitmesin." görüşünü paylaştı.

Buna yönelik hukuki hazırlıkların ve çalışmaların yapıldığını kaydeden Ertuğruloğlu, üst kullanım hakkını, kira usulü uzun süreli kiralamanın bir sakıncası olmadığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu Güler ile görüştü

Bu arada Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TC Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldiği belirtildi.

