Soruşturma derinleşti

Gazimağusa’ya bağlı Ulukışla köyünde, bir ağılda gömülü olarak bulunan tanrıça heykeliyle ilgili tutuklu sayısı 5 oldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, bulunan 5 milyon TL değerindeki tanrıça heykeli ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Davut Cankurt, Yunus Altunterim, Celalettin Çağlayan, Şakir Yakışıklı ve Osman Güdül dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Bayır, 5 Şubat 2024 tarihinde Davut Cankurt’a ait Ulukışla’da bulunan mandıra içerisinde, Yunus Altunterim’in de hazır bulunduğu esnada yapılan arama sonucunda eski eser niteliğinde bir heykelin gömülü olarak bulunduğunu açıkladı. Diğer zanlılar; Celalettin Çağlayan, Şakir Yakışıklı ve Osman Güdül’ün de mesele ile bağlantılı olarak tutuklandığını belirten polis, yapılan inceleme sonucunda, heykelin Geç Arkaik -Milattan Önce 600-480 dönemine ait bir tanrıça heykeli olduğu tespit edildiğini bildirdi.

Zanlıların cep telefonu incelemelerinin sürdüğünü ve aranan şahısların olduğunu belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 09:49