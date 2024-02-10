Çiçek koydu, dua etti

Kuzey Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gazimağusa Kabristanlığı içerisinde bulunan Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve konuk heyetin eşlik ettiği ziyarette, Şentop ve beraberindekiler kabirlere çiçek koyarak, dua etti.

Şentop daha sonra, heyeti ile birlikte Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya geldi.

Şentop burada yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşandığını ifade ederek, ateşin düştüğü yeri yaktığını ve her bir kaybın ayrı ayrı acı hikayesi olduğunu söyledi.

Hukuki süreçlerin devlet tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Şentop, gidenlerin geri gelemeyeceğini ancak bu acının bir daha yaşanmaması için gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan acı tecrübelerden sonra Türkiye’de deprem konusunda ciddi bir bilinç oluştuğunun söylenebileceğini dile getiren Şentop, gerekli kanun düzenlemeleri de yapıldığını ancak en önemli olanın vatandaşların da bu bilincin gereğini yerine getirmesi olduğunu belirtti.

Karakaya: Sorumlular en ağır cezayı almalı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, İsias Otel binasının, yasal olmayan yollarla alınan izinler neticesinde yıkıldığını ve Şampiyon Melekler ile diğer vatandaşların hayatını kaybettiğini ifade ederek, adalet mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

Bunun sadece bir mücadele olmaması, yaşanan olaydan sonra Türkiye hukukunda yer alan müeyyidelerin sorumlulara uygulanmasını istediklerini ifade eden Karakaya, bir daha ağır kayıpların yaşanmaması adına sorumluların en ağır cezayı almasını beklediklerini vurguladı.

Töre ve Şentop, Maraş’ta inceleme yaptı

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu.

