3 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta 2016 yılında eğitim hayatına başlayan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi büyük bir skandalla çalkalanıyor.

‘Sahte diploma, yolsuzluk ve zimmete para geçirme’ suçlamalarıyla üniversitesinin Genel Sekreteri Serdal Gündüz ve International Ofis Daire Başkanı Amir Shakira ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre; üniversitede yolsuzluk yapıldığına dair duyum alan üniversitenin sahibi Levent Uysal, geçtiğimiz hafta ülkeye gelerek, konunun araştırılması için şikayette bulundu. Mali polis, alınan bilgi üzerine gizli bir soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucu üniversitesinin Genel Sekreteri Serdal Gündüz ve International Ofis Daire Başkanı Amir Shakira, üçüncü dünya ülkesi vatandaşı birçok kişiye ve KKTC’deki bazı şahıslara sahte diploma temin ettikleri ve bu iş karşılığında milyonlarca lira aldıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Çarşamba günü Ercan Havalimanından çıkış yaparken tutuklandı.

Gündüz ve Shakira Perşembe günü Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün dün de ikinci kez duruşmaya çıkarılarak, aleyhlerinde 7 gün tutuklama emri alındı.

Ilık’ın da dün ifade için polise çağrıldığı, akabinde tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Çelebi Ilık’ın bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacağı öğrenildi.

Birçok isim listede

Güzelyurt bölgesinde 7 fakülte, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, İngilizce ve Türkçe Hazırlık Okulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitede yaşanan skandalla ilgili sahte diploma alan birçok ismin de tutuklanacaklar listesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.





Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 09:48