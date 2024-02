Tüm kesimler dertli

Tufan Erhürman başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fide Kürşat ve Filiz Besim de yer aldı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları konuşmasında, CTP heyetiyle, gündemdeki sorunları tartışacaklarını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un yaklaşık 6-7 aydır görevde olduğunu dile getiren Naimoğulları, “İçimizden biri olduğu için gereken toleransı kendisine gösterdik… Haddinden fazla tolerans gösterdik. Birlik olarak çok fazla tepki ortaya koymadık” dedi.

Mustafa Naimoğulları, “Sektörde sorunların çözülmediğini, küçükbaş hayvan üreticisinin ayaklanmak üzere olduğunu” savundu.

24 gündür çiğ süt fiyatları açıklanmadı

15 Ocak’ta yeni çiğ süt fiyatlarını görüştüklerini kaydeden Naimoğulları, 24 gündür çiğ süt fiyatlarının açıklanmadığını kaydederek, “Ben böyle bir şey görmedim… Bu doğru değildir” dedi.

Aralık ayından önce Bakan Çavuş’un gayretleri, Büyükelçiliğin de katkısıyla 85 milyon TL’lik yem desteğinin ortaya çıktığını ifade eden Naimoğulları, çarşamba günü ihale yapıldığını ancak ihaleye bir kişinin katılması nedeniyle ihalenin bir ay daha uzatılması gerekeceğini anlattı. Naimoğulları, “Başbakan’ın, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Bakanı’nı konunun çözülmesi için Başbakanlığa çağırdığını” savundu.

“Üreticiden tüketiciye sistemi kurulmalı”

Et fiyatları nedeniyle büyük bir tartışma yaşandığına da işaret eden Naimoğulları, her şeyin maliyetinin ortada olduğunu belirterek, “Serbest piyasa koşullarını bahane ederek, herkes istediği fiyata satarsa kavga büyümeye devam eder” şeklinde konuştu.

Üreticiden tüketiciye sisteminin kurulması gerektiğini kaydeden Mustafa Naimoğulları, denetim yapılmazsa başarı sağlanamayacağını ifade etti. Naimoğulları, “Hiç kimse hayvancıyı et ve süt fiyatları üzerinden dövmesin biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Erhürman: Ekonomi güneye kaydı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin kötü yönetilmesinin ötesinde bir noktada olunduğunu belirterek, “Ülke yönetilmiyor” dedi.

“Öyle bir alan düşünün ki, hayvancılar, kasaplar ve tüketiciler şikayetçi” diye konuşan Erhürman, “Maliye şikayetçi mi bilmem ama şikayetçi olması gerekir. Çünkü bu alandaki ekonominin kimi rakamlara göre yüzde 60’ı şu anda Güneye kaymış durumda” ifadelerini kullandı.

Alanın bütün bileşenlerinin var olan durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Tufan Erhürman, “ülkeyi yönetenlerin ise çoğu zaman suskun kalarak ve bileşenleri birbirine kırdırdığını” kaydetti.

Kimse mutlu değil

Sonuçta hiçbir kesimin tam olarak mutlu olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu yönetmemektir, bu kötü yönetmek falan değil. Bu saldım çayıra, mevlam kayıra demektir…‘Biz çekilelim geriye herkes birbirini yesin’ yaklaşımıdır bu” şeklinde konuştu.

Nüfus kontrolden çıktı

Nüfusun kontrolsüz bir biçimde arttığını ve nüfus artışına uygun planlamanın yapılamadığını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkedeki temel sorunlardan birinin bu olduğunu söyledi.

Öğrenci, çalışma izinli, oturma izinli ve turist sayısının arttığını dile getiren Erhürman, “Ama bizim küçükbaş hayvan sayımız artmak yerine azalıyor. Büyükbaş da belki dengede aynı yerde duruyor” dedi. Bunun ekonomideki tanımının belli olduğunu ifade eden Erhürman, nüfus artarken, hayvan sayısı artmazsa piyasanın pahalılaşacağını kaydetti.

“Arz-talep meselesi bizde başka ülkelerdeki gibi işlemeyecektir. Çünkü bu, talebi Güneye kaydıracaktır” diyen Erhürman, bunun sonucunda Maliye’nin de kaybedeceğini söyledi.

Sel mağdurları dert yandı

Öte yandan CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri ve Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri sel felaketinden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşları ziyaret ederek, hasarları yerinde gördü.

Aşırı sağanak yağışlar sonucu evlerini, bahçelerini ve iş yerlerini su basan yurttaşlar, yaşadıklarını CTP heyetiyle paylaştı, hükümetin kendilerine yardım etmediğini ifade etti. Bölgedeki derenin taşması sonucu sel sularının mağdur ettiği yurttaşlar, hasarlarının karşılanması için CTP heyetinin hükümete baskı yapmasını talep etti.

CTP heyeti, sorunlarını dinlediği yurttaşların mağduriyetlerini Meclis'in gündemine taşıyacaklarını ayrıca sorunların giderilmesi için de bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.