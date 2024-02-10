Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17 Şubat'taki parti kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı.

YDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyuran Arıklı'ya, Parti Kurucu Genel Sekreteri ve kurultay için oluşturulan komitenin başkanı Turan Büyükyılmaz ve kendisine destek veren partililer eşlik etti.

Erhan Arıklı kurultayın herhangi bir kaza bela olmadan, kırgınlıklar ve kırılmalar yaşanmadan tamamlanmasını diledi.

Arıklı 17 Şubat'ta nisabın sağlanamaması halinde 3 Mart'ta kurultayın nisap olmaksızın toplanabileceğini hatırlatarak, "4 Mart'ta da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde kırmadan-dökmeden seçimin tamamlanması temennimiz" ifadelerini kullandı.

Son kurultayda darbe aldık

Özellikle son kurultayda partinin büyük darbe aldığını dile getiren Arıklı, bütün partililerin bu konuda hassas olduklarını kaydetti.

Arıklı, söyle devam etti:

“Altı ilçe başkanı dönüşümlü başkanlık olması yönünde karar aldı. 18 ay mevcut genel başkan, sonraki 18 ay da Sayın Genel Sekreter bu işi yürütsün dediler.

Erken seçim olması halinde de Genel Sekreter genel başkanlığı Talip Atalay'a devretsin' üzerinde anlaştılar. Dediler ki 'iki adaydan hangisi karşı çıkarsa biz altı ilçe başkanı karşı çıkanın karşısında olacağız, kabul edenin yanında duracağız' bu konuda namus ve şeref sözü vererek imzaladılar.

Bu teklifi o gece Talip Atalay'a, Genel Sekreterimize ilettiler. Genel Sekreterimiz 'şayet Genel Başkanımız bunu kabul ederse, ben de kabul edeceğim' dedi. Ertesi gün bu teklif bana ulaştı, ben kabul ettim. Bu sefer onlar kabul etmemek için ilçe başkanlarına ciddi baskı yaptılar. Üç tane ilçe başkanı karşı bir teklifte bulunup eski tekliflerini inkâr ettiler. Olan oldu biten bitti, şu an yarış başladı ve devam ediyor... Yani dönüşümlü başkanlık fikri bizden değil, ilçe başkanlarından çıkmış bir fikir."