Bu davanın benzeri yok

Kıbrıs Rum Yönetimi, 1974 Barış harekatı sonrasında, kuzeydeki mülk satışlarından dolayı ilk kez bir Kıbrıslı Türkü kendi mahkemelerinde yargılama kararı aldı. Yılbaşında Roma’da tutuklanan ve geçtiğimiz Perşembe akşamı adaya getirilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, dün yıldırım hızıyla Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Kürşat’a 20 ayrı dava okunduğu belirtilirken, duruşma sonunda teminatla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Akan Kürşat 10 bin Euro nakit ve 2 ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk teminat gösterdikten sonra 29 Şubat’a kadar serbest bırakıldı. Rum Mahkemesi ayrıca Kürşat için her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günü 18.00 ile 21.00 saatleri arasında Ay.Demet polis karakoluna giderek imza atmasını emretti.

Güneye iade edildi, sorgulandı, mahkemeye çıkarıldı

Girne bölgesinde eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’da tutuklanan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının eşi Avukat Akan Kürşat önceki gece Güney Kıbrıs’a iade edildi.

Rum polisi eşliğinde Roma'dan Güney Kıbrıs'a götürülen Kürşat’ın tutuklandığı ve sorgulandığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kürşat’ın, Güney’e varışının hemen ardından sorgulandığını açıkladı.

Kürşat sorgusunun ardından dün sabah Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Akan’ın 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuksuz yargılanacak

İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Akan Kürşat tutuksuz yargılanacak.

Kürşat’ın davası 29 Şubat’ta görülmeye başlanacak. Kürşat 19 Şubat’tan başlamak üzere her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günü 18.00 – 21.00 saatleri arasında Ay. Demet Rum Polis Karakoluna giderek imza atacak.

Kürşat, teminatla serbest bırakılmasının ardından saat 14.15’te Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptı.

Rum Sözcü Letimbiotis: Kürşat Mahkeme’nin koştuğu şartlardan sorumludur

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kürşat’ın mahkemenin, serbest bırakılması için koyduğu şartlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Mahkeme’nin, bir sonraki duruşma tarihini tayin ettikten sonra Kürşat’ın mahkeme günü olan 29 Şubat'a kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini kaydeden Letimbiotis, “Yargı usullerine göre bu, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin tayin ettiği şartlardan, belirli zamanlarda polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmaktan sorumlu olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Akan Kürşat, tatil için gittiği İtalya’nın Roma şehrinde 1 Ocak 2024 tariğhinde Avrupa Tutuklama Emri uyarında kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Kuzeydeki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat, Roma’da mahkemeye çıkarılmış, hakkında tutuklu kalması yönünde karar verilmişti.

Kürşat hakkında 2007 yılında bir tutuklama emri bulunduğu ortaya çıkmıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ülkesi olduğunu, söz konusu suçlamanın Kıbrıs’ta gerçekleştiğini öne sürerek, Kürşat’ı yargılamak için iadesini talep etmişti.