‘Başvurumuz kabul edildi’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanlığı’na yapmış oldukları başvuruya önceki gün itibariyle resmi yanıt aldıklarını açıkladı.

Özersay, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’nin başvuruyu ihbar kabul ederek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında vergi incelemesi başlattığını kendilerine bildirdiğini kaydetti.

Özersay yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

“Hatırlanacağı üzere yaklaşık üç hafta önce Sayın Arıklı’nın servetinin kaynağı olarak gösterdiği şirketler ve diğer gelirleri bağlamında devlete vergi verip vermediği hakkında Maliye Bakanlığı’na sorular sormuş ve Sayın Arıklı’nın açıklamasında söylediği şekilde bir gelir söz konusuysa bu gelirlere dair ne kadar vergi verdiğini sorgulamıştık. Başvurumuzda ayrıca geriye doğru yedi yıl içerisinde bir vergi incelemesi yapılması talebinde de bulunmuştuk. Tarafımıza gönderilen resmi yazıda vergi incelemesi yapıldığı bilgisi verilmektedir. Bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.”

Takipçisi olacağız

“Memleketin düzlüğe çıkabilmesi ancak ve ancak temiz ve dürüst siyasetle mümkündür” diyen Özersay, “Bunun için de görevde bulunan herkesin mal varlığının, servetinin kaynağını hiç çekinmeden şeffaf şekilde izah edebiliyor konumda olmalıdır. Özellikle Bakanlık ve benzeri görevlere geldikten sonra ani bazı zenginleşmeler olduysa, servetinde, mal varlığında artış olduysa kamuoyunu da ikna edebilecek makul açıklamalar yapılması bir ihtiyaçtır” dedi.

Devlet kademelerinde bulunanların güven verecek şekilde mal beyanında bulunmaları gerektiğine işaret eden Özersay, “Biz Halkın Partisi olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.