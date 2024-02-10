3 yıl süreyle cezaevinde

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren, üstelik Girne bölgesine uyuşturucu satışı yapan Nijeryalı Ijeoma Success Osasa hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, “uyuşturucu alma, verme ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Osasa 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığın 3 Ekim 2023 tarihinde bir şahıstan 60 gram uyuşturucu aldığını, 3 Ekim-15 Ekim 2023 tarihleri arasında ise tespit edilemeyen şahıslara 41 gram 333 miligram hintkeneviri verdiğini açıkladı. Başkan, sanığın 15 Ekim 2023 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen operasyonda yakalandığını, yapılan muhaceret kontrolünde sanığın 20 Mayıs 2021 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplum huzurunu ve gelecek nesillerin sağlığını tehlikeye attığına değinen Başkan, bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını ifade etti. Başkan, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsiz kalırken, bu suçları işlediğine değindi. Sanığın uyuşturucu maddeleri tespit edilemeyen şahıslara vermesiyle yayılmasını sağladığını kaydeden Başkan, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, tüm olguları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.