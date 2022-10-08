Üretime yeni güç

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’dan yapılan açıklamada, eğitim yılına 10 Ekim Pazartesi başlayacak olan Merkez’e 2010 yılından itibaren yılda ortalama 150 öğrenciye meslek edindirdiği, 2022-2023 eğitim dönemi için 160 öğrencinin kayıt yaptırdığı ifade edildi.

Öğrencilerin haftanın 1 gününü okulda 4 gününü de ustalık belgeli iş yerlerinde geçirdiği kaydedilen açıklamada, 15-17 yaşlara yönelik eğitim programında mesleki ve temel dersler yanında kültürel ve sportif çeşitli faaliyetler bulunduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, kalifiye insan ihtiyacını, teknik elemanını, ustasını ve kalfasını dışardan karşılayan bir toplum modelinin olamayacağını belirtti.

Tulga, “Tüketen bir toplum modelinden çıkmak ve katma değeri artırmak istiyorsak gençlerimizi üretime katmak zorundayız” dedi.

Mesleki eğitime katılımın arttırılması gerektiğini belirten Tulga, “Ekonomiyi ele almamız, planlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde başka ülkelerin işine yarayan, başka ülkelere kaynak olan bir toplum modelinin ötesine geçemeyiz.” ifadelerini kullandı.