Gözler komisyonda

Kapalı Maraş’ın kamuya ait bölümünde kademeli açılma sürecinin başlamasının ikinci yıl dönümü olan bugün bazı etkinlikler düzenlenecek.

Gazimağusa Belediyesi tarafından Kapalı Maraş’ın kamuya ait bölümünde kademeli açılma sürecinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Maraş kapısı girişinde etkinlik düzenlenecek. Bu arada 46 yılın ardından 2 yıl önce hayata geçirilen Maraş'ın açık bölümlerini yaklaşık 750 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Taşınmaz Mal Komisyonu'na Maraş bölgesi için şu ana kadar 500'e yakın Rum başvurdu.

Etkinlikler düzenlenecek

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Başkanı ve belediyede Maraş Birimi Sorumlusu Özgür Gezmiş’in, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, etkinlikler kapsamında, saat 12.00’de Maraş’ı ilk ziyaret edecek olan kişiye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bir küçük hediye takdim edilecek. Ayrıca, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından bazı ziyaretçilere çiçek dağıtılacak. Etkinlikte, belediye bandosu konser de verecek.

1974’ten beridir kapalı bulunan ve Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık konusu olan Kapalı Maraş’ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020’de halkın ziyaretine açılmıştı.

8 Ekim 2020’de kademeli açılma sürecinde, 20 Temmuz 2021 tarihinde, “mülkiyet hakları” vurgusuyla, Maraş’ta bir pilot bölgenin sivilleştirilmesiyle ikinci aşamaya geçilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bir bölümü askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Böylelikle uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak mülk ve mal sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, mallarını geri alabilme olanağı tanınmış oldu. Aynı gün, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilalağa Mescidi ile Maraş Millet Bahçesi ziyarete; iki plaj da kullanıma açılmıştı.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, geçtiğimiz haftalarda AA'ya verdiği demeçte, Maraş’taki mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na 459 başvuru olduğunu açıklamıştı.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 10:01