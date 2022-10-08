Büyük önem veriliyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında yürütülen e-Devlet projeleri, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat heyeti tarafından yerinde incelendi.

T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de dijital dönüşüm ve e-Devlet hizmetlerinin gelişmesi yönündeki çalışmaları yöneten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtılmasına büyük önem veriyor.

Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki dijital dönüşüm adım adım tamamlanırken hızlı ve güvenli kamu hizmetlerinden faydalananların sayısı da giderek artıyor" denildi.

