Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 2,80 kazançla 2.438,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.346,12, puanı, en yüksek 2.470,04 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,33 artışla 2.302,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,56 primle 4.273,25 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,55 kazançla 1.755,16 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,88 artışla 2.771,84 puana yükseldi.

Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 28,17 ile Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv'i yüzde 13,48 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, yüzde 13,42 ile Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18,44 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,01 ile GSD Holding ve yüzde 7,23 ile Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 115 milyar 80 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 100 milyar 44 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 99 milyar 863 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,85 artışla 966,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 kazançla 6 bin 477 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,28 artışla 17,5030 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları ise ortalama yüzde 1,91, BES fonları ise yüzde 2,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,23 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.