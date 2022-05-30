‘Birçok sorun bitecek’

Başbakan Ünal Üstel, amaçlarının gençlere ve çocuklara refah seviyesi artmış bir ülke bırakabilmek olduğunu ifade etti.

Üstel, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hükümete geldiklerini belirtti. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları eylem planının uygulanmaya başlaması ile birlikte halkın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, gündeme dair değerlendirmelerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

“2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı”nın, Faiz Sucuoğlu hükümeti tarafından imzalandığını ifade eden Üstel, “Biz hükümet olarak KKTC'nin kalkınması ve gelişmesini amaçlayan, kapsamlı yapısal dönüşüm ve reformları içeren Eylem Planını sahipleniyoruz” dedi.

Hükümetin eylem planını Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunduğunu belirten Üstel, “Eylem Planı”nın içeriğindeki birçok maddenin esasını sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bürokratlarla birlikte hazırlayarak, Türkiye'deki ilgili kurumlarla çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Zaman kaybedecek lüksümüz kalmadı

Eylem Planı içerisinde yer alan bazı önemli maddeleri ise hafta başında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile konuşma ve değerlendirme fırsatı olacağını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok zaman kaybettiğimizi görüyorum. Bizim artık zaman kaybedecek lüksümüz kalmadı. Eylem Planının hayata geçirilmesi için tüm Bakanlıklarımız ve kurumlarımızı harekete geçirdik.

Eylem Planında, uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik vizyon var. Planda, bu sorunların çözümünde kullanılmak üzere Maliyede, Hazinemizde gerekli olan kaynağın oluşturulması var.

Plan yalnızca KKTC’ye yükümlülük getirmiyor. Yine birçok maddede anavatan Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarına da yükümlülükler yüklüyor.

Eylem Planında, aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlı bireyler, sosyal yardım alan vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik programların geliştirilmesi var. Kadının statüsünün güçlendirilmesi de…

Eylem planının uygulanmaya başlaması ile birlikte halkımızın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, kısacası yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacak.”

Kıb-Tek güçlendirilecek

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek ve enerji sektöründe çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını da ifade ederek, bu alandaki yapının sürdürülebilir olmaktan çıktığını, ülke ekonomisini sürekli bir şekilde aşağıya çeken, hane halkını ekonomik olarak zorlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir duruma geldiğini belirtti.

Üstel, “Bu böyle devam edemez. Artık bir şeylerin değişmesi lazımdır. Hükümetimizin uygulamaya koyacağı eylem planı ile birlikte Kıb-Tek'in mali yapısı güçlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının sağlanması öngörülüyor. Buna kim itiraz edebilir ki? Bizim yapmak istediğimiz KKTC'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısını geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.



Buna kim neden hayır diyebilir?

Sürdürülebilir bir ekonomik yapı yaratmanın yolunun bu adımları atmaktan başladığına işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

“Hedeflerimiz arasında KKTC’de genel sağlık sigortası kurulması, KKTC’deki sosyal güvenlik ve sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması da vardır. Buna kim neden hayır diyebilir? Ülkenin geleceği, çocuklarımızın yarınları bu konularda yapılacaklarla daha güvenli bir hale gelecektir.

Gayrimenkul satışlarında yaşanan sorun ve kısıtlamalarının yatırımların önünü açacak şekilde iyileştirilmesi de hükümetimizin yapacakları arasında vardır. Bu konuda da adım atacağız.

Ülkemiz yatırımcılarının beklentilerine yanıt verecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.”

Dijital Lira gündemde

Üstel, “Gündemimizde TROY kartın yaygınlaştırılması, Dijital Liranın KKTC'de pilot proje olarak başlamasına ilişkin eylemler var” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, hedefleri arasında kamuda verimliliğinin artırılması, israfın önüne geçilmesinin de olduğunu ifade ederek, “Eylem planında bu konularda atılacak adımlar yer alıyor” şeklinde konuştu.

Din hizmetleri….

Din işleri konusunda yapılan eleştirileri de gördüğünü ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Anayasamızın ve bizzat Anayasa Mahkemesi’nin kendisinin Kur'an Kursları ile ilgili verdiği karar şunu göstermiştir ki, Anayasal düzlemde din hizmetlerinin ehil din adamları eliyle devlet kontrolü altında, daha kurumsal bir çatı altında yürütülebilmesi için kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bunu yapacağız. Bu alanda var olan sorunlara çözüm üreteceğiz.”

