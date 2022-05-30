Ağır bir kriz var

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO ) temel girdilerin bazılarının son bir yılda ortalama yüzde 300 zamlandığını, hayat pahalılığının yüzde 100’leri aştığını bildirdi. KTEZO’dan yapılan açıklamada “Yeni vergileri uygulamaya kalkışılması halinde ne küçük ne büyük işletmeler ne de toplum dayanamaz” denildi.

"En ağır ekonomik krizin yaşandığı" da belirtilen açıklamada “İddia ediyoruz… Kıbrıs Türk tarihinin her anlamda en ağır krizi ile karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı. KTEZO, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı da eleştirdi.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Antlaşmanın ülkedeki yoksullaşmaya rağmen devlet harcamalarını karşılamak için her şeyin zamlanmasını getireceğini, vergi ve sigorta primlerine artış, emekli ve asgari ücretliden vergi alınmasını öngördüğü ileri sürüldü.

Yerli ortak gösterme şartı kaldırılıyor

Anlaşmada ayrıca, ülkede yatırım için yurt dışındaki yatırımcılara küçük büyük olduğuna bakılmaksızın “yerli ortak veya sermaye gösterme” şartı kaldırılacağının da bulunduğu belirtilen bildiride “Bu gelecek olanlara da Sanayi Bölgelerinden yer verme taahhüdü yapıldığını biliyoruz. Soruyoruz! Bütün bunların anlamı nedir?” ifadeleri kullanıldı.

Mevcut yapı da eleştirilen bildiride, “Kendi işini görmeyen, yapamayan, kendi göbek bağını kesmeyen, kesemeyen bir yapıdan hayır gelmez. Yaratılan bu yapının öz eleştirisini yapıp, ders çıkarmak yerine daha beteri için kolları sıvamanın ne anlama geldiğini ifadelendirmeye kelimelerin gücü yeterli değildir” denildi.