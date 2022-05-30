Bir ilk yaşanıyor

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, ABD Savunma Bakanlığıyla istişarelerde bulunmak üzere bugün ABD’ye gittiği bildirildi.

İlk kez bir Rum Savunma bakanının Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde istişarelerde bulunacağı, ilgili yetkililerle görüşeceği ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmelere katılacağı ifade edildi.

Petridis ABD ziyareti çerçevesinde bir araya geleceği Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ile ikili savunma ve askerî işbirliği konuları ile uluslararası ve bölgesel konuları görüşecek.

Petridis’in Economist tarafından düzenlenecek New York Mediterranean Summit’te de konuşma yapacağı kaydedildi.